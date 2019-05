NEWS MILAN – E’ un Milan infastidito quello che si avvicina alla penultima e decisiva partita del campionato. Perché la gara col Frosinone, riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, non dovrebbe essere posticipata come richiesto dal club rossonero.

La società di Elliott Management Corporation si batterà ancora nelle prossime ore, ma il braccio di ferro è destinato a vedere vittoriosa la Lega Serie A per diversi motivi. Il primo: la contemporaneità è prevista per regolamento solo all’ultima giornata. E nel caso venisse effettivamente spostata, bisognerebbe portare alle 20.30 anche Sassuolo-Roma ed Empoli-Torino. Regolamento discutibile? Sì, ma gli accordi sono questi e soprattutto – sottolinea il quotidiano – sono stati sottoscritti dai club: perché la Lega non sono altro che le 20 società di Serie A. L’altra ragione poi è per motivi televisivi: con tale modifica, salterebbe di fatto la partita delle 18.00. Ecco perché lo spostamento è «improbabile», come filtra da via Rosellini.

Detto questo – conclude il CorSera – è tutto da dimostrare che la contemporaneità sia un vantaggio effettivo. Perché in fondo, vincendo prima, cioè alle 18.00, si metterebbe pressione all’Atalanta che a quel punto si ritroverebbe dietro e con la Juventus da battere davanti al suo pubblico nel giorno della festa scudetto. E la guerra, si sa, è anche un questione di testa e di nervi, oltre che di cuore.

