CALCIOMERCATO MILAN – Sarà un’estate di cambiamenti la prossima, come sempre del resto. Ma questa volta per il Milan si tratterà di cambiamenti mirati e programmati, con la nuova proprietà Elliott al suo primo vero anno, dopo essere subentrata lo scorso metà luglio.

Tanti, tantissimi gli obiettivi accostati ai rossoneri, tra questi il centrocampista italiano più discusso da mesi, Sandro Tonali, regista del Brescia che tanto bene ha fatto in Serie B. Ai microfoni di Sportitalia ha parlato del suo futuro, esprimendosi in questi termini: “Non si sa da un giorno all’altro, quello che conta è fare la scelta migliore per me. Non si può dire se andrò al Milan o alla Juve, magari rimango a Brescia e farò la mia carriera lì”.

Calciomercato Milan, Tonali si sbilancia!

Il calciatore addirittura si sbilancia e nomina due dei club che lo stanno seguendo con insistenza. Il Milan ha necessità di rinforzare la mediana perché molto probabilmente non riscatterà Bakayoko, e da centrocampista centrale davanti la difesa è scoperto. Proprio il non riscatto del francese dal Chelsea (servivano 35 milioni di euro), potrebbe agevolare anche l’esborso economico del club di via Aldo Rossi.

I paragoni con i grandi centrocampisti del passato, per Tonali, si sprecano. In questa stagione i suoi numeri dicono che ha collezionato 34 presenze con il Brescia vincitore della Serie B, con 3 gol e 7 assist all’attivo. Lui non si fa problemi con la pressione dei paragoni, e rilancia: “La gente che mi paragona ai grandi campioni fa piacere, ma quando torno a casa e mi guardo allo specchio sono sempre Sandro Tonali”.

Ricordiamo che Tonali è un classe 2000, ha compiuto 19 anni lo scorso 8 maggio. Con il Brescia ha un contratto fino al giugno 2021, con opzione fino al 2022. La sua valutazione è già altissima. Le big italiane si sono già mosse e questa estate potrebbe scatenarsi un’asta. Vedremo come andrà a finire.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

