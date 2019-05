âš½ Technical exercises at Milanello: check out today’s best goals 🥅📽

⚽ Esercitazioni tecniche a Milanello: guarda i migliori gol dei rossoneri in allenamento 🥅📽 pic.twitter.com/2Gtkn0jV7A — AC Milan (@acmilan) 14 maggio 2019

A Milanello sono ripresi questa mattina gli allenamenti, martedì 14 maggio, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Rino Gattuso a seguito della vittoriosa trasferta di Firenze.

Squadra al lavoro sul campo centrale alle 11 per un riscaldamento nella porzione di campo alle spalle della porta: a seguire una serie di esercizi di potenziamento per gli arti inferiori eseguiti con l’ausilio degli elastici e lavoro sulla rapidità con esercizi fatti tra gli ostacoli bassi. Per terminare la prima parte dell’allenamento, allunghi sui 50 metri.

La squadra è stata poi divisa in tre gruppi che si sono alternati nelle tre stazioni preparate per alcune esercitazioni tecniche, intervallate da un ulteriore lavoro atletico con allunghi lungo il perimetro del campo. Il gruppo si è infine riunito per lavorare sul possesso palla prima di chiudere la sessione odierna con la consueta partitella su campo ridotto.

Il programma di domani, mercoledì 15 maggio, prevede un solo allenamento al mattino: squadra in campo alle 11:00.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

