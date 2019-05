NEWS MILAN – I numeri di San Siro di questa stagione sono incredibili, da record. Finora il Milan ha ospitato 976.901 tifosi, che domenica col Frosinone sfonderanno il muro del milioni e supereranno Zlatan Ibrahimovic.

L’ultima volta che il ‘Giuseppe Meazza’ rossonero aveva fatto registrare numeri simili era la stagione 2010-2011, cioè quella dello scudetto con Massimiliano Allegri e il fenomeno svedese in attacco. Ma quest’anno si farà ancora meglio di quella stagione. Per Milan-Frosinone, ultima gara di questo campionato in casa, sono previsti 60mila spettatori. Sommati al numero sopra riportato, arriviamo a 1.036.000 – E parliamo soltanto di Serie A; se invece consideriamo anche Coppa Italia ed Europa League, siamo già a 1.119.790 -. Nel 2010-2011 erano 1.024.521.

Come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, meglio di quest’anno il Milan lo ha registrato soltanto nel 2008-2009: era l’ultimo anno di Paolo Maldini, di Carlo Ancelotti e Ricardo Kakà. C’erano tanti campioni e la stagione si concluse con una semplice – sì, allora lo era – qualificazione in Champions League. San Siro ospitò 1.135.384 milanisti. Al contrario, invece, il punto più basso si è verificato nella stagione 2014-2015 con 696.107 spettatori in tutto l’anno.

Anche l’anno scorso il Milan arrivò appena al milione di tifosi in casa in una stagione. Era il nuovo corso avanzato dai cinesi, da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli; era il nuovo Milan con 200 milioni spesi sul calciomercato. Un anno che ha riportato entusiasmo, scatenatosi poi del tutto in questa stagione. Un pubblico da Champions League…

Redazione MilanLive.it

