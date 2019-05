NEWS MILAN – Nonostante le difficoltà, i periodi bui e tante altre situazioni difficili, i tifosi non hanno mai lasciato solo il Milan. I numeri di San Siro parlano chiaro: quest’anno in casa si sono viste 1.119.790 persone.

Contro il Frosinone, l’ultima partita in casa di questo campionato, sono previsti circa 50mila spettatori al ‘Giuseppe Meazza’. Così il Milan potrà superare il milione di tifosi presenti allo stadio per tutta la stagione, comprese le partite di Europa League e Coppa Italia. La media è di 54.235, più alta rispetto a quella dell’anno scorso di 52.290. L’incasso del botteghino è di 36,1 milioni, più o meno simile alla stagione passata dove ci furono due turni in più di Europa League – fra cui la gara contro l’Arsenal, molto sentita dalla tifoseria rossonera.

Numeri incredibili quelli appena citati. Questo sottolinea come il sostegno alla squadra non è mai mancato, in nessuna occasione. A San Siro c’è sempre stato il pienone, in alcuni casi, come nel derby di marzo, si è verificato addirittura un record di incassi con lo stadio tutto esaurito. Speriamo che il Milan riuscirà a ripagare i suoi tifosi con il ritorno in Champions League. Che sembrava così vicino solo poche settimane fa, adesso invece dipende dagli altri.

Redazione MilanLive.it

