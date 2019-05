MILAN NEWS – L’arrivo di Ivan Gazidis a dicembre scorso nell’organigramma del Milan ha qualcosa di importante e simbolico riguardo ai progetti del club.

Difatti l’amministratore delegato rossonero è uno dei dirigenti sportivi più importanti e apprezzati del mondo del calcio, soprattutto per i traguardi finanziari ed economici ottenuti nei dieci anni di lavoro all’Arsenal, dove svolgeva il compito di direttore generale nell’area commerciale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Secondo ciò che scrive oggi Sportmediaset, Gazidis ha dato il via al suo progetto di crescita anche nel Milan. Il dirigente sudafricano punterà ad una rivoluzione dettagliata non tanto nella sfera tecnica, che dovrebbe essere a discapito di altre figure societarie, bensì su ambiti più consoni alle sue capacità manageriali.

C’è l’idea di aumentare visibilità ed introiti del Milan in campo internazionale, e la prima mossa dovrebbe avvenire a breve: Gazidis è volato in Russia in queste ore per degli importanti incontri e per definire alcuni accordi commerciali in favore del club rossonero. Partnership e sponsor che potrebbero aumentare i ricavi del Milan come effettuato già ai tempi dell’Arsenal. La ‘mission’ di Gazidis è quella di esplorare mercati ricchi ed esteri per valorizzare il brand Milan e renderlo uno dei più appetibili a livello commerciale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it