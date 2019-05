MILAN NEWS – Squadra che vince, non si cambia. Soprattutto quella che trionfa alla curva più insidiosa prima del rettilineo finale. Così in vista di Milan-Frosinone di domani, Gennaro Gattuso va dritto verso la riconferma degli 11 di Firenze.

4-3-3, quindi, per il tecnico rossonero: niente attacco a due e Patrick Cutrone ancora in panchina. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la linea difensiva vedrà Ignazio Abate, il quale va verso l’ultima partita a San Siro dopo 10 anni, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez. In mediana si registra il ritorno di Lucas Biglia, il quale è abile e arruolabile a tutti gli effetti, ma in cabina di regia ci sarà ancora Tiémoué Bakayoko dal primo minuto, con Frank Kessie alla sua destra e Hakan Calhanoglu dall’altra parte. In attacco fiducia al tridente riproposto di recente: Suso, Krzysztof Piatek e Fabio Borini.

3-5-2 per la formazione di Marco Baroni già matematicamente retrocessa. Sarà Marco Sportiello a difendere i pali gialloblu, con terzetto difensivo composto da Nicolò Brighenti, Lorenzo Ariaudo e Marco Capuano. La linea in mediana vedrà invece nell’ordine Luca Paganini, Luca Valzania, Paolo Sammarco, Raffaele Maiello e Andrea Beghetto. In attacco, con l’intento di chiudere dignitosamente le trasferte in Serie A, spazio al tandem composto da Daniele Ciofani e Camillo Ciano.

Milan-Frosinone, le probabili formazioni del CorSport:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Valzania, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciofani, Ciano. All. Barone

