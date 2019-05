Oggi impegno importante per la formazione Primavera guidata da Federico Giunti. Al centro sportivo Vismara si è giocato Milan-Sampdoria, match valido per la penultima giornata del campionato. Lo 0-0 finale non soddisfa.

Un primo tempo abbastanza equilibrato e con poche emozioni. I rossoneri hanno avuto maggiore possesso palla, ma senza riuscire a trovare gli spazi per affondare il colpo. Nella ripresa la partita è stata maggiormente aperta e si sono viste più occasioni. Dopo 10 minuti il Milan ha fallito un calcio di rigore con Capanni. Nonostante l’errore, i giovani Diavoli hanno continuato a mettere pressione alla Sampdoria per cercare di vincere. Alcune chance sono state create, però i ragazzi di Giunti non sono riusciti a fare gol.

Un vero peccato per il Milan non aver vinto questo incontro. Adesso è a quota 30 punti in tredicesima posizione, dunque sempre zona playout. Vincendo avrebbe potuto uscirne, scavalcando proprio la Sampdoria in classifica. Adesso, invece, i rossoneri dovranno attendere il risultato del Sassuolo (domani a Torino coi granata), che ha 29 punti. Stesso punteggio del Genoa, che ha pareggiato col Cagliari ma deve recuperare mercoledì una partita con la Fiorentina. La lotta salvezza è apertissima.

