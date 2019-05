Una partita da non sbagliare per i rossoneri: a San Siro arriva il Frosinone e la formazione di Mister Gennaro Gattuso ha l’obbligo di vincere e ottenere i tre punti per continuare a sperare nel quarto post.

Una vittoria sarà fondamentale per restare in scia dell’Atalanta impegnata in serata contro la Juventus, per crederci fino all’ultima giornata e per salutare al meglio il pubblico di San Siro nell’ultima uscita stagionale in casa. In attesa del fischio d’inizio della 37^ giornata di Serie A, scopriamo 7 curiosità su Milan-Frosinone riportate dai colleghi di acmilan.com:

1) Il Milan ha vinto due partite di campionato di fila, dopo una serie di sette gare con un solo successo (2N, 4P).

2) Il Milan ha segnato in tutte le ultime sette partite casalinghe di campionato, parziale in cui ha vinto cinque volte (1N, 1P).

3) Sfida tra la squadra che ha subito più gol nei primi tempi (il Frosinone, 32) e una delle due, al pari dell’Inter, che

ne ha incassati di meno nelle prime frazioni di questo campionato (il Milan, nove).

4) Nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe da situazione di svantaggio rispetto al Milan in questo

campionato (tre).

5) Solo de Paul e Gomez hanno mandato più volte un compagno al tiro rispetto a Suso (91) e Hakan Calhanoglu (78) in

questo campionato.

6) Jesus Suso ha fornito 10 assist in questo campionato, nessun giocatore ha fatto meglio.

7) La prossima sarà la presenza numero 100 di Franck Kessie in Serie A. Questo pomeriggio, salvo sorprese, il centrocampista ivoriano sarà titolare. In 99 partite nel massimo campionato italiano ha segnato 16 gol e 10 assist. Speriamo che oggi possa migliorare il suo bottino personale ed aiutare il Milan a vincere.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

