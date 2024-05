Milan subito protagonista: due colpi da 50 milioni

Il club rossonero è pronto a investire per rinforzare la squadra: sono già in cantiere due acquisti molto importanti.

Il bilancio del Milan è sano e perfettamente in linea con il Fair Play Finanziario, quindi i tifosi possono sperare di vedere un calciomercato in entrata in grado di soddisfarli. Niente spese folli, però ci sarà il margine per investire in maniera significativa e mantenendo sempre in equilibrio i conti.

La squadra ha bisogno di essere migliorata in ogni reparto e bisognerà anche capire se Mike Maignan e Theo Hernandez (in scadenza di contratto a giugno 2026) rimarranno o saranno venduti. Senza rinnovo, le offerte verranno valutate e a quel punto potranno entrare tantissimi milioni nelle casse del club.

Milan, doppio rinforzo

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive in merito a due colpi che il Milan sta pianificando per il prossimo calciomercato estivo. Si tratta di un terzino destro e di un centrocampista che rappresenterebbero un buon upgrade.

Il nome su cui la dirigenza punta per la fascia destra è Emerson Royal, 25enne brasiliano con passaporto spagnolo che milita nel Tottenham. Ha alle spalle anche esperienze con Barcellona e Real Betis, il Milan lo aveva già cercato prima che nell’agosto 2021 si trasferisse a Londra per 25 milioni di euro.

Non è un titolare nella formazione di Ange Postecoglou, che in questa stagione gli ha concesso 23 presenze: 13 dal primo minuto (11 in Premier League e 2 nelle coppe nazionali). Nel 2024 è stato impiegato solo 4 volte in campionato. Nonostante il suo status da non intoccabile, Emerson Royal viene comunque valutato 30 milioni dal Tottenham. La cifra può essere trattabile, l’inserimento di bonus potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo.

Per quanto concerne il centrocampo, il primo obiettivo sembra essere Youssouf Fofana. Anche lui è un classe 1999, ma ha il vantaggio di avere un contratto in scadenza a giugno 2025 e pertanto il suo prezzo di cessione non sarà troppo alto. La Gazzetta dello Sport scrive che potrebbero bastare 20 milioni per stapparlo al Monaco.

Il nazionale francese ha caratteristiche che mancano alla mediana del Milan, dove non c’è un vero centrocampista difensivo. Fofana ha forza fisica, è bravo in interdizione e può dare un grande equilibrio alla squadra. In questa stagione ha anche segnato 4 gol e fornito 4 assist nelle 34 presenze collezionate. Sa dare un contributo pure in fase offensiva. Ha qualità che ai rossoneri farebbero molto comodo.

Con circa 50 milioni il Milan si può portare a casa due rinforzi di buonissimo livello. Tra l’altro, il club incasserà oltre 30 milioni dai riscatti di Charles De Ketelaere (Atalanta) e Alexis Saelemaekers (Bologna). Un assist per nuovi investimenti.