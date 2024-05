Ultim’ora ANSA: “Intervista censurata”, la denuncia di Maldini

La notizia della denuncia di Paolo Maldini è stata data dall’Ansa. Ecco la nota dell’avvocato dell’ex giocatore e dirigente del Milan

Ha fatto discutere fin da subito l’intervista rilasciata da Paolo Maldini al canale ufficiale della Lega di Serie A, Radio Serie A.

La ‘denuncia’ di Alessandro Alciato, che nei giorni scorsi aveva parlato sui social di “pressioni per non mandarla in onda”, è stata chiaramente una vera e propria bomba.

Oggi è così arrivata la decisione dell’ex giocatore e dirigente del Milan di passare alle vie legali: “l’avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, come si può leggere in una nota, riportata dall’Ansa, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione“.

La scelta è arrivata “a fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio, comunica di avere già incaricato” il suo difensore “per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti”.

L’intervista di Maldini

Nella lunga intervista, durante circa un’ora, mandata in onda lo scorso 9 maggio, Paolo Maldini ha parlato praticamente di tutto.

Dalla sua carriera di calciatore, dove ci sono stati chiaramente dei riferimenti ai suoi successi da capitano, al rapporto con i personaggi che hanno cambiato il Milan, come Silvio Berlusconi, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti.

Immancabile un accenno alla sua avventura da dirigente, interrotta per il momento dopo il licenziamento di Gerry Cardinale: “Abbiamo creato una squadra vincente, creando tante relazioni con i calciatori con cui si è creato un rapporto speciale. Quando vedo la fascia sinistra sinceramente è uno spettacolo. L’Inter? Ha una struttura sportiva che determina il futuro. Non è un caso che il Napoli vada male proprio quando vanno via allenatore e i dirigenti. I giocatori non sono macchine, per produrre qualcosa devono avere qualcuno che li aiuti a produrre. Sono ragazzi giovani che hanno bisogno di supporto e di persone che parlino chiaro con loro”.

Con il Milan che oggi rappresenta il passato, nel futuro di Maldini potrebbe esserci un’avventura all’estero. In passato d’altronde è stato cercato dal Psg: “Milan, Nazionale o niente? E’ una regola che vale soprattutto per l’Italia, vedermi in un club diverso dal Milan non ce la faccio. Al Psg non ho mai detto di no. Sono stato a Parigi e gli avevo dato disponibilità, pensandoci adesso è stato un bene non essere andato lì. Probabilmente sarebbe stato un fallimento”.