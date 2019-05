NEWS MILAN – La concentrazione di squadra e società è a quest’ultimo sprint finale di campionato, con lo spiraglio quarto posto ancora possibile. I media però insistono sui dubbi futuri nei vertici di via Aldo Rossi.

A parlare oggi è Gianluca Di Marzio, giornalista di punta di Sky Sport ed esperto di calciomercato. Il futuro di Leonardo, attuale direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan, è in bilico. Più volte abbiamo riportato notizie simili e arrivano ancora conferme: “Il Milan credo faccia bene a rimanere concentrato su questo finale, perché i progetti e le strategie cambiano a seconda del piazzamento in classifica. Continuano ad arrivarci delle indiscrezioni su un Leonardo in discussione“.

Questi dubbi inevitabilmente portano ad ulteriori domande, ovvero: chi sceglierà il prossimo allenatore? Che venga confermato Gennaro Gattuso o si cambi guida tecnica, qualcuno deve pur sempre decidere. Di Marzio a tal proposito riferisce: “Bisogna quindi capire chi sceglierà l’allenatore per la prossima stagione. C’è una situazione da definire bene e che riguarda non soltanto l’allenatore, ma anche altri ruoli dirigenziali”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

