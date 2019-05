MILAN NEWS – Gli ultimi novanta minuti del campionato di Serie A saranno certamente entusiasmanti e ricchi di colpi di scena possibili sul fronte Champions League e salvezza.

Dopo l’ultima giornata si scatenerà definitivamente il valer di allenatori che fa già molto parlare di sé. Uno dei protagonisti di questo intricato giro sarà certamente Gian Piero Gasperini, che dopo aver tentato di portare la sua straordinaria Atalanta in zona Champions potrebbe iniziare una nuova avventura professionale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è praticamente già un accordo di massima tra Gasperini e la Roma: il club giallorosso avrebbe deciso di puntare seriamente sull’allenatore bergamasco, proponendo un contratto più ricco, anche se c’è da convincere l’Atalanta a lasciarlo andare.

Un accordo comunque molto vicino per Gasperini, sondato in passato anche dal Milan che però sembra più intenzionato ad attenere sviluppi sulla questione Maurizio Sarri: il tecnico del Chelsea potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo la finalissima di Europa League e tornare nel campionato italiano, dove i rossoneri sembrano pronti ad accoglierlo. Insomma due delle panchine più importanti della Serie A, quella rossonera e quella giallorossa, sembrano aver delineato le proprie strategie in vista della prossima stagione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it