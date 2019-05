MILAN NEWS – Molte le speranze dei tifosi del Milan per un futuro club che torni ad essere prestigioso e vincente come quello del passato.

La società rossonera attuale ha in programma di riportare il Milan agli albori che merita, con un piano pluriennale che ovviamente meriterà pazienza e programmazione. Lo sa bene anche Arrigo Sacchi, tecnico che ha rivoluzionato il gioco del calcio in Italia e non solo, proprio con il suo Milan di fine anni ’80.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Sacchi, intervenuto ieri sera al programma televisivo Tiki Taka, ha parlato proprio del Milan che verrà con una certa vena d’ottimismo: “Come tutti quelli che amano il Milan spero che il futuro dei rossoneri sia esaltante, credo che siano già sulla strada giusta. Il Milan è stata una grande società e ha attualmente una grande società, che lavora per il meglio. Inoltre Gattuso sta costruendo una squadra vera e bisogna dargli una certa riconoscenza”.

Inoltre l’ex allenatore di Fusignano ha voluto spendere alcune parole in maniera lusinghiera per Paolo Maldini, ex capitano divenuto dirigente: “Poche parole per Paolo, è stato non solo un grande calciatore, ma è anche un grande uomo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it