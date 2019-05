MILAN NEWS – Anni fa Marcello Lippi è stato molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan, cosa mai concretizzatasi per vari motivi.

L’ex storico commissario tecnico azzurro ha sempre avuto grande stima per il Milan, visto che proprio durante il suo mandato in Nazionale ha avuto tra i propri ranghi diversi campioni rossoneri, uno su tutti Gennaro Gattuso con cui aveva stabilito un rapporto di stima reciproca.

E proprio di Gattuso e del Milan attuale Lippi ha parlato oggi in un’intervista concessa a Calciomercato.com durante un evento FIGC svoltosi oggi a Milano. Il tecnico viareggino ha dato il proprio parere su quello che potrà essere il futuro del club: “Futuro del Milan? E’ domenica, non ci sono altri futuri. Per i rossoneri come per Inter e Atalanta… Gattuso? Mi auguro non vada via, ha fatto un ottimo lavoro, creato spirito di appartenenza che poche squadre hanno. In buona parte del campionato ha anche mostrato un gioco molto piacevole, un’organizzazione piacevole. Mi auguro resti”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

