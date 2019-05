MILAN NEWS – Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Maurizio Sarri, allenatore tra i più chiacchierati del momento visto un suo possibile addio dal Chelsea.

Il tecnico toscano, dopo la prima stagione a Londra, potrebbe essere messo in disparte nonostante sia vicino dal portarsi a casa l’Europa League, con l’ultimo atto a Baku il 29 maggio prossimo contro l’Arsenal.

Sarri è stato cercato e sondato anche dal Milan, ma secondo le ultimissime indiscrezioni confermate anche oggi da Sportmediaset, la Juventus sarebbe ora in pole per ingaggiare l’allenatore ex Napoli, considerato l’ideale per sostituire Massimiliano Allegri. Pare che i bianconeri vogliano un tecnico capace soprattutto nel creare gioco corale ed offensivo, e chi meglio di Sarri che in passato ha portato calciatori come Higuain o Mertens a realizzare caterve di gol a livello individuale?

Inoltre dall’Inghilterra, in particolare il tabloid londinese Evening Standard, ha addirittura affermato che Sarri non godrebbe della stima dei ‘senatori’ del Chelsea, i quali starebbero spingendo per farlo silurare a fine stagione. Al suo posto il favorito sarebbe Frank Lampard, vecchia bandiera dei ‘Blues’, oppure proprio Allegri, il tecnico che ha appena detto addio alla Juventus e a cui non dispiacerebbe un’esperienza estera. Dunque si prospetterebbe uno scambio di panchine sull’asse Torino-Londra, con il Milan invece solo spettatore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

