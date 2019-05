News Milan: Arrigo Sacchi parla della corsa Champions League e della squadra di Gattuso.

Arrigo Sacchi è uno che di Coppe dei Campioni/Champions League se ne intende. Ha trionfato due volte alla guida del Milan, vincendo nel 1989 e nel 1990. Due successi storici per il club, che non alzava quel trofeo dal 1969.

Con Juventus e Napoli ormai certe dell’accesso della prossima edizione della massima competizione UEFA, rimangono ben quattro squadre a giocarsi gli altri posti a disposizione. Sacchi nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport non ha dubbi nell’indicare quella più meritevole: «L’Atalanta è quella che merita più di tutte di andare in Champions. Delle quattro è la società che ha speso meno, è quella che ha la rosa più ridotta, eppure è quella che gioca meglio. Siccome ho sempre pensato che deve vincere chi merita, sostengo che l’Atalanta deve prendersi un posto in Champions».

In corsa ci sono anche Inter, Milan e Roma. Per quanto concerne le ultime due, diventa fondamentale vincere nella giornata conclusiva del campionato e sperare che davanti non vincano. Arrigo a tal proposito ha affermato: «Il destino non dipende da loro, ma anche dai risultati delle altre. Comunque il Milan, del quale faccio sempre fatica a parlare perché voglio troppo bene a Gattuso, a Maldini, a Leonardo, può farcela contro la Spal che ha già fatto il suo capolavoro conquistando la salvezza».

Infine a Sacchi viene chiesto di Gennaro Gattuso, allenatore spesso messo in discussione e che ha un futuro incerto: «Ha fatto un buon lavoro in un ambiente che era in completa ricostruzione. A gennaio sono stati inseriti due elementi nuovi come Piatek e Paquetà e non sono mai semplici queste operazioni di innesto. E poi dico dipende dal club: fosse per me, vorrei sempre vedere il Milan in cima al mondo, esempio per tutto il calcio italiano».

