News Milan, Leonardo rimarrà in dirigenza: nessuna tensione con Gazidis.

Da diversi giorni viene messa in discussione la permanenza di Leonardo al Milan. Da più fonti è stato riferito di un rapporto non idilliaco con Ivan Gazidis e di dubbi da parte della proprietà Elliott Management Corporation per la sua gestione. È anche circolato il nome del possibile successore: Luis Campos, direttore sportivo del Lille.

Tuttavia, il Milan nella mattinata di oggi ha fatto sapere che la situazione non è quella descritta da tanti media. Il portale Tuttomercatoweb.com riporta la presa di posizione del club: «Il rapporto tra Leonardo e l’amministratore delegato Gazidis è positivo e l’intenzione è di andare avanti con un progetto a lungo termine». Dunque, salvo sorprese, non ci saranno cambiamenti nei vertici del management sportivo rossonero.

News Milan, il club conferma Leonardo: nessuna frizione con Gazidis

Il Milan ha dovuto prendere posizione dato che nelle scorse ore erano anche emerse voci sulle presunte dimissioni di Leonardo. L’indiscrezione era giunta dalla Spagna, da un giornalista del Mundo Deportivo, e poi si è diffusa pure in Italia. Dalla società di via Aldo Rossi è giunta una netta smentita, forse un po’ tardiva visto che da giorni il futuro del dirigente brasiliano era stato messo in discussione.

Erano insistenti i rumors inerenti il possibile addio di Leonardo e l’arrivo di Campos al suo posto. Il dirigente portoghese, legato a Jorge Mendes, è un grande scopritore di talenti e sa dove pescare rinforzi a basso costo. Ha fatto un grande lavoro al Monaco e lo sta facendo pure nel Lille. Probabilmente il Milan dovrà fare un calciomercato con budget limitato nella prossima estate e dunque servirà grande abilità nel condurre la campagna acquisti-cessioni.

