Confusione Milan, Fonseca contro i giocatori: ora tocca alla società

Caos in casa Milan dopo le dichiarazioni di Paulo Fonseca. Si aspetta una presa di posizione della società dopo quanto detto dal mister

E’ un punto di non ritorno. Le parole nel post gara di Paulo Fonseca sono state forti, chiare e pesanti e non possono non avere delle conseguenze.

I tifosi del Milan si augurano anche immediate e l’appello è chiaramente alla società, chiamata a prendere delle decisioni drastiche per poter dare un senso alla stagione. Una stagione, che può ancora dare tanto. Nonostante il caos, d’altronde, è arrivata la vittoria contro la Stella Rossa e la qualificazione agli Ottavi di finale, senza passare per i playoff resta alla portata. Ovviamente serve riportare le cose al loro posto anche in Serie A per qualificarsi in Champions League.

Ma c’è assoluto bisogno di chiarezza e che tutti le componenti di questo Milan remino verso la stessa direzione. C’è assoluto bisogno, poi, di una società forte, che scelga subito se schierarsi dalla parte di Fonseca, ma serve alzare la voce per davvero, o dalla parte di quei calciatori, che ovviamente il mister conosce, che non starebbero facendo gli interessi del Milan. Ormai non si può più aspettare, le dichiarazioni di stasera, come detto, rappresentano un punto di non ritorno e lasciare Fonseca nella sua posizione, da solo, significherebbe, inevitabilmente, fare affondare la barca.

Milan, via al toto-nomi: chi ha deluso il mister?

I nomi dei giocatori che hanno deluso Paulo Fonseca non sono venuti fuori nel corso della conferenza stampa, ma è difficile che in questo gruppo non ci sia Davide Calabria.

Il terzino destro, ancora una volta autore di una partita davvero incolore, si è reso protagonista, insieme al mister, di una scena che non è passata inosservata: nel momento della sostituzione, accompagnata dai fischi di San Siro, Fonseca ha provato, senza riuscirci, a salutare un Davide Calabria davvero scuro in volto. Il mister, poi, non può essere soddisfatto da quanto offerto da Theo Hernandez, che sta facendo male ormai da tempo, così come da Ruben Loftus-Cheek. Non può essere dimenticato, inoltre, Noah Okafor, che contro la Stella Rossa non era in campo per una lombosciatalgia. Lo svizzero ha deluso ampiamente contro lo Slovan Bratislava, tanto da portare l’ex Lille a sostituirlo già nella ripresa, e poi ha saltato Empoli per febbre