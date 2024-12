Rottura totale, l’agente annuncia l’addio: doppia occasione per il Milan

Entrambi i giocatori hanno rotto definitivamente con l’allenatore: possono diventare opportunità di mercato per i rossoneri

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e il Milan si guarda intorno per capire se intervenire o meno. Una cosa è certa: con una zona Champions League lontana, per la proprietà diventa forse fondamentale investire e migliorare la rosa. Ma in cosa? I giocatori sono tanti, è chiaro, ma quello che mancano sono certe qualità e certe caratteristiche. Ad esempio, senza Pulisic infortunato, al momento non c’è in rosa un valido sostituto.

Sicuramente non lo è Loftus-Cheek, che ha caratteristiche completamente diverse. Le avrebbe, invece, Mattia Liberali, ad oggi però mai preso in considerazione da Fonseca nonostante un’estate da protagonista. Tutta colpa di molte valutazioni sbagliate in estate da parte dei dirigenti. Fra i soliti problemi a livello di rosa c’è l’assenza di un vice Theo Hernandez, ruolo che doveva essere occupato da Alex Jimenez ma che invece è stato ricoperto da Terracciano. Che però potrebbe lasciare il Milan a gennaio, magari in prestito all’Empoli. Potrebbe prendere quota un’idea italiana: di questo giocatore se ne sta parlando tantissimo nelle ultime ore perché è scoppiato un caso.

Milan, finalmente il vice Theo: doppia opportunità

Raffaele Palladino, che sta facendo un grande lavoro con la Fiorentina, ha avuto problemi con Cristiano Biraghi, il capitano della squadra, nell’ultimo allenamento. Tuttomercatoweb ha ricostruito l’accaduto: durante la rifinitura del match di Conference League contro il LASK, l’allenatore non ha inserito il terzino nella formazione da titolare, e questo lo ha mandato su tutte le furie.

Il giocatore avrebbe addirittura chiesto di non essere convocato. “Non era abituato a non giocare con continuità. Quello che ha fatto in questo periodo quando ha giocato è stato importante, ma nell’ultimo periodo ha trovato poco spazio. Si tratta di una scelta tecnica e non si discute“, ha detto in conferenza stampa. A rispondergli è stato Mario Giuffredi, l’agente di Biraghi, che ha allargato il discorso anche ad un altro giocatore: “Gli risponderò a fine mercato, ma a gennaio lui e Parisi andranno via. Poi vediamo quante palle ha…“. Entrambi possono diventare un’opportunità di mercato per il Milan per il ruolo di vice Theo Hernandez: “Sicuramente abbiamo qualcosa. Non so ancora se andranno via a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito“, ha aggiunto l’agente. Decisione già presa quindi: per il Milan c’è l’occasione di prendere uno di loro, sicuramente validissimi per il ruolo. E per di più si tratta di entrambi giocatori italiani, quindi senza alcun tipo di problema di inserimento nelle liste.