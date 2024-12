Ma che colpo sta per fare il Milan? Ibra ha deciso di portarlo a Milanello

La dirigenza rossonera pianifica un colpo da urlo, occhio all’ultima suggestione di Ibrahimovic: lo svedese vuole una stella a Milanello

Dopo l’ennesima sconfitta, contro l’Atalanta è arrivata la quarta in stagione in Serie A, il Milan è chiamato a delle valutazioni profonde riguardanti il progetto tecnico. Fonseca difficilmente rimarrà in rossonero nella prossima stagione. Si ripartirà da zero, o quasi.

Ed un mare di cambiamenti sono dunque attesi a partire dalla rosa che verrà potenziata in ogni reparto. La sorpresa più grande per la squadra rossonera arriverà a fine stagione. Sembra chiaro come gennaio rappresenti una fase transitoria, nella quale la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe effettivamente tentare di portare alcuni colpi a Milanello ma senza svenarsi, senza eccedere negli investimenti.

Quelli veri, corposi, che fanno sognare un’intera tifoseria arriveranno da giugno in poi. Ed in tal senso Zlatan Ibrahimovic ha deciso di fare le cose in grande, con un nome che se si concretizzasse lascerebbe di stucco i tifosi del Milan ma soprattutto quelli avversari. Fari puntati in attacco, uno dei reparti che sta facendo maggiore fatica in questo primo scorcio di stagione.

Al Milan per 60 milioni: torna l’ex

Morata tra alti, bassi e qualche acciacco di troppo ha siglato 5 reti in 15 presenze alla sua prima annata milanista. Abraham uno in meno nelle stesse apparizioni. Numeri che non bastano per puntare in alto: ecco perché Ibra avrebbe sciolto le riserve sul prossimo centravanti del ‘Diavolo’.

È Victor Osimhen il sogno non troppo nascosco dell’ex attaccante svedese, che vuole riportare il Milan sul tutto del mondo e per farlo sa benissimo che serviranno grossi investimenti. Uno su tutti quello che riguarda il centravanti, con il nazionale nigeriano ritenuto la carta vincente per tornare a splendere. Osimhen in Turchia con la maglia del Galatasaray sta facendo benissimo: 10 gol in 13 presenze, con ben 5 assist vincenti all’attivo. Numeri da top player quelli del 25enne di Lagos che – va ricordato – è ancora sotto contratto col Napoli.

La società di Aurelio De Laurentiis ha lasciato partire Osimhen in estate in prestito, nell’estate 2025 i dirigenti azzurri punteranno ad incassare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto della punta e valida solo per i club esteri. Il Milan d’altro canto sembra intenzionato ad arrivare a 60, una cifra di tutto rispetto per la quale andrà fatta più di una valutazione. Ibra, intanto, le sue le ha già fatte e Osimhen viene visto come la Stella Polare da seguire per ripartire. A suon di gol, come è sempre stato. E i milanisti non possono non sognare in grande.