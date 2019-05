News Milan: Gazidis oggi a Nyon per un’udienza con l’UEFA insieme ai legali rossoneri.

Tiene banco in casa Milan la “lotta” con l’UEFA. In questi ultimi giorni si è parlato molto di questo argomento. Pare che la società di via Aldo Rossi stia lavorando ad un accordo, evitando così di ricorrere nuovamente al TAS di Losanna.

Ma quest’intesa è praticamente impossibile. Se dovesse arrivare una nuova sanzione, stavolta il club non si opporrà ad eventuali esclusioni dall’Europa League. Se invece sarà Champions League, ovviamente, la situazione sarà completamente diversa. Insomma, una situazione ancora tutta da chiarire ed è per questo che i legali del Milan e di Elliott Management stanno lavorando duramente per arrivare ad una soluzione ideale per chiunque.

Stando a quanto scrive ‘Sky Sport’, oggi Ivan Gazidis è stato proprio a Nyon insieme agli avvocati che si stanno occupando di questa pratica. C’era un’appuntamento con l’UEFA per un’udienza. I rossoneri starebbero portando avanti con l’organo europeo il discorso intorno al mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Al momento non è ancora chiaro quale sia il risultato di questo incontro, ma sicuramente non finirà qui. La battaglia legale andrà avanti ancora per molto tempo.

In attesa di capire quale sarà il futuro del club, diviso in questo momento fra la Champions League e una rivoluzione societaria, Gazidis ha già ripreso i contatti con l‘UEFA per provare a mettere le cose a posto. Elliott lo ha voluto fortemente proprio per cercare di incidere in queste questioni così delicate. Il futuro del Milan passa da qui.

Redazione MilanLive.it?

