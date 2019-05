CALCIOMERCATO MILAN – C’è ancora da capire quale sarà il destino del Milan a livello societario e per quanto riguarda la sfera tecnico-gestionale.

Ma una cosa appare certa: i rossoneri vogliono puntare su giovani talenti internazionali: il progetto di Leonardo, Paolo Maldini e ora anche Ivan Gazidis riguarda anche la caccia a giovani calciatori italiani o esteri che possano diventare parti integranti della rosa di prima squadra e far scendere l’età media della rosa attuale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, tutti i talenti del Mondiale U-20 seguiti dai rossoneri

Non a caso il Milan, come riportato da Calciomercato.com, sta organizzando una sorta di missione in Polonia, dove si sta svolgendo il Mondiale Under-20, che vede anche la giovane Nazionale azzurra tra le protagoniste assolute. Il talent-scout rossonero Geoffrey Moncada ed i suoi assistenti sono pronti a visionare una serie di calciatori di prospettiva che potrebbero infiammare le cronache di calciomercato della società rossonera nella prossima sessione estiva.

Il portale web si esprime anche su alcuni nomi nel dettaglio: in particolare è la giovane Nazionale francese del commissario tecnico Diomede ad intrigare particolarmente Moncada e i suoi segugi: al Milan piace da tempo la stellina del Marsiglia Boubacar Kamara, difensore del Marsiglia. Così come Dan-Axel Zagaodu, altro difensore centrale, abile anche da terzino, classe 1999 in forza al Borussia Dortmund. Occhi puntati anche sul classe 1999 dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka e su talento di Mickaël Cuisance, centrocampista classe 1999 del Borussia M’gladbach.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it