NEWS MILAN – L’annuncio che Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus per la prossima stagione ha portato un clamoroso scossone nel valzer delle panchine Serie A ed in generale in tutta Europa.

Erano previsti diversi cambiamenti, ma con i bianconeri a caccia di un tecnico e soprattutto con Allegri ufficialmente liberi, cambia inevitabilmente qualche scenario. Quello più clamoroso potrebbe addirittura essere un ritorno di Max Allegri al Milan. Finora indiscrezione mai trapelata, ma oggi i colleghi di Tuttomercatoweb.com scrivono di un incontro Allegri-Gazidis. L’amministratore delegato del Milan avrebbe sondato l’eventuale disponibilità a un ritorno in panchina, dopo l’esperienza 2010-2014, finita poi con un esonero.

Allegri non avrebbe chiuso la porta ad un suo ritorno al Milan. A prescindere dalla qualificazione in Champions League al termine di questa stagione, ardua ma ancora possibile, Allegri chiederebbe un progetto al livello delle migliori d’Europa, quindi con investimenti e idee per tornare al top. Che del resto è quello che ha in mente il club di via Aldo Rossi dal momento dell’arrivo della nuova proprietà Elliott.

Per Allegri le chance di allenare un top club la prossima stagione non sono altissime, in quanto le due opzioni più accreditate, ovvero PSG e Bayern Monaco, sembrano aver chiuso le porte al tecnico italiano. Chissà che il Milan non possa essere una possibilità concreta: sarebbe alquanto clamoroso, ma abbiamo imparato che nel calcio nulla è da escludere.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

