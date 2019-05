MILAN NEWS – Le lacrime all’ultima giornata interna di campionato al termine di Milan-Frosinone hanno rappresentato la fine della storia tra Ignazio Abate e la squadra rossonera.

Il vice-capitano ha detto ufficialmente addio al Milan, visto che andrà altrove per scadenza di contratto dopo dieci anni passati a Milanello. Un calciatore che, pur non essendo stato considerato mai tra i difensori più forti degli ultimi vent’anni rossoneri, ha lasciato una bella immagine di sé, molto professionale e legata dal punto di vista sentimentale ai colori del Diavolo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Abate però potrebbe non giocare l’ultimissima gara del suo campionato con il Milan, quella di domani contro la Spal. Il terzino sarebbe dovuto partire sicuramente titolare, ma è possibile che al suo posto possa giocare Andrea Conti dal 1′ minuto.

Infatti, secondo Sky Sport, il Milan potrebbe dover fare a meno di Abate che sarebbe alle prese con alcuni problemi muscolari; dolori che lo starebbero per mettere k.o. e dare spazio a Conti, terzino sul quale (assieme a Calabria) il Milan punterà in futuro per la corsia di destra difensiva. Il congedo di Abate della scorsa settimana dunque potrebbe rimanere l’ultima gara della carriera milanista del calciatore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it