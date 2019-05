MILAN NEWS – Saranno novanta minuti intensi, con tante possibili sorprese ed incastri che riguardano la zona Champions League e quella per la salvezza.

Finalmente le gare più importanti della 38.a giornata si disputeranno tutte allo stesso orario, quello serale delle 20:30, così da non creare scompensi o condizionamenti vari. Il Milan è tra le protagoniste della corsa al quarto posto, che garantirebbe maggiori introiti per la prossima stagione e soprattutto il ritorno in Champions dopo un’astinenza di ben sei stagioni.

La squadra di Gennaro Gattuso ha un solo risultato dalla sua parte: la vittoria in casa della Spal, squadra ostica che però ha da tempo staccato la spina vista la salvezza meritatamente raggiunta già circa un mese fa. Il Milan dunque deve vincere e poi tifare contemporaneamente Empoli e Sassuolo, ovvero le due avversarie rispettivamente di Inter e Atalanta. Con la debacle di almeno una delle due suddette rivali, il Milan riuscirebbe ad agganciare la zona Champions League in extremis.

Tutte le combinazioni per l’ultima giornata di Serie A

Milan in Champions se: vince e l’Inter non batte l’Empoli; vince e l’Atalanta non batte il Sassuolo; pareggia e l’Atalanta perde con il Sassuolo; vince e né Inter che Atalanta trovano i tre punti (addirittura terzo posto in classifica).

Milan ai gironi di Europa League se: pareggia con la Spal in trasferta; perde con la Spal e la Roma non batte il Parma.

Milan ai preliminari di Europa League se: perde con la Spal e la Roma batte il Parma.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

