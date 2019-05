MILAN NEWS – Leonardo e Gennaro Gattuso: alla fine sarà doppio addio in casa Milan. Secondo quanto infatti riferisce SkySport, all’addio Dt brasiliano seguirà infatti anche l’uscita del tecnico rossonero dopo la mancata qualificazione in Champions League.

La decisione – riferisce l’emittente televisiva – è maturata in modo definitivo quest’oggi nel corso del confronto tra Rino e l’Ad Ivan Gazidis. Le parti si sono lasciate positivamente e con grande armonia, ma si è deciso comunque di separare i percorsi poiché mancava la piena sintonia sulle prospettive future. Nelle prossime ore quindi, contestualmente al comunicato di addio di Leonardo, arriverà arriverà quindi anche l’ufficialità per Gattuso.

Secondo quanto aggiunge Sportitalia, l’allenatore calabrese saluterà il club di Elliott Management Corporation attraverso le dimissioni e nonostante i due anni di contratto. Il discorso riguarda cinque milioni e mezzo di euro e Rino rinuncerà al 90% di questa cifra, senza soluzioni o buonuscite. Non sarà un problema economico. Per lui, intanto, spunta l’ipotesi Sampdoria in caso di addio di Marco Giampaolo o un’avventura addirittura negli Emirati Arabi. Per la società di via Aldo Rossi, dall’altra parte, inizia ufficialmente la ricerca di un nuovo allenatore.

Redazione MilanLive.it

