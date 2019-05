MILAN NEWS – Tiémoué Bakayoko scrive ai tifosi del Milan. All’indomani dell’amara vittoria di Ferrara, e di ritorno al Chelsea con il mancato riscatto, il centrocampista francese ha deciso di salutare l’ambiente rossonero con un lungo messaggio attraverso il proprio profilo Instagram.

Ecco la lettera postata dal 24enne francese: “Cari tifosi, nonostante la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire nella top 4 per offrirvi la Champions League nella prossima stagione. Questa delusione non cancella tutto e desidero ringraziarvi. Grazie per il vostro sostegno,ancor più bello e sincero poiché l’inizio del nostro rapporto è stato complicato. Grazie per il vostro amore quando ho vissuto momenti difficili. Grazie per la vostra canzone che spesso risuona nella mia testa. Grazie a tutti per gli incoraggiamenti in straa o sui social network. Grazie per fare di San Siro uno stadio unico. Grazie per questi belli ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre”.

