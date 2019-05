News Milan: Leonardo verso le dimissioni, Campos può arrivare in una posizione “particolare”.

Quello odierno potrebbe essere il giorno delle dimissioni di Leonardo da dirigente del Milan. Lo riferisce Sky Sport, confermando che ci sono divergenze di vedute con Ivan Gazidis.

Tra l’attuale direttore generale dell’area tecnico-sportiva e l’amministratore delegato sarebbe difficile andare avanti insieme. Viene confermato che il suo posto al vertice del settore sportivo rossonero può essere preso da Luis Campos. Tuttavia, viene anche specificato che il portoghese potrebbe essere una sorta di consulente esterno che si andrebbe ad occupare sia del calciomercato del Milan che di quello del Lille. Attualmente lavora nel club francese, secondo in Ligue 1 e dunque qualificato alla prossima Champions League.

News Milan, Campos ingaggiato come consulente?

Con Campos ad occuparsi del mercato, al Diavolo servirebbe un uomo di campo a contatto costante con la squadra e il resto del management. Potrebbe essere Paolo Maldini, già presente nell’organigramma dirigenziale e spesso a Milanello vicino sia all’allenatore che ai giocatori. Però il suo legame con Leonardo è forte, essendo stato il brasiliano a riportarlo al Milan. Dunque anche il suo futuro in rossonero è incerto, non viene escluso un clamoroso addio a distanza di meno di un anno dal suo ritorno.

Quella di oggi potrebbe essere una giornata di incontri e annunci ufficiali. Potrebbe andare via anche Gennaro Gattuso, allenatore da tempo messo in discussione. Ci può essere una rivoluzione importante, con l’amministratore delegato Gazidis che sarà chiamato a prendere decisioni fondamentali per il futuro del Milan. I tifosi sono in attesa, sperando che verranno effettuate le scelte giuste.

News Milan, opzione Brasile per Leonardo: la situazione

