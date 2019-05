News Milan: Leonardo rassegnerà le proprie dimissioni, probabilmente già nella giornata di domani.

Leonardo e il Milan sono pronti nuovamente a separarsi. Il Milan stasera ha chiuso il suo campionato quinto posto: a niente è servita la vittoria contro la SPAL, in Champions League vanno Inter e Atalanta, rossoneri in Europa League.

Ivan Gazidis ha detto di essere deluso per il mancato raggiungimento del quarto posto, ma che è fiducioso per il futuro. Ecco, il futuro, il grande dilemma del club rossonero da domani in poi. L’amministratore delegato sudafricano prenderà in mano la situazione, stando a quanto si legge in questi ultimi giorni. La sua idea è quella di costruire un Milan molto giovane con l’aiuto di Luis Campos, oggi direttore sportivo del Lille. Non c’è spazio quindi per Leonardo, che ha un’idea molto diversa rispetto a quella dell’ex dirigente dell’Arsenal.

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il brasiliano potrebbe dare le sue dimissioni già domani, proprio come qualcuno aveva già ipotizzato nel corso di questa settimana. Leo è ovviamente in contrasto con Gazidis sul progetto: preferirebbe fare un mix di giovani ed esperti, proprio come ha chiesto anche Gennaro Gattuso, ma il sudafricano ha idee diverse. E allora è inevitabile l’addio. Ora c’è da capire cosa farà Paolo Maldini, l’anno scorso voluto fortemente in società proprio da Leonardo.

Redazione MilanLive.it

