News Milan: rossoneri 19esimi nella classifica KPMG sui valori dei club.

È solamente 19° il Milan per valore nella classifica dei club stilata da KPMG Football Benchmark. Il rapporto stilato tiene conto di 32 società europee e ce ne sono sei italiane.

In Serie A la meglio piazzata è la Juventus, 10ª con un valore di 1.548 milioni di euro. In crescita del 19%, ma scavalcata in graduatoria dal Tottenham (1.679 milioni, +31%). Ma è davanti al Paris Saint-Germain. L’Inter è al 15° posto a quota 692 milioni, in miglioramento del 41% rispetto al 2018. Napoli 18° con 569 milioni di valore (+10%), precede il Milan (555 milioni, +8%). Roma 21ª (516 milioni, +13%) e Lazio 28ª (315 milioni, +12%).

Leader della classifica KPMG Football Benchmark è il Real Madrid con 3,224 miliardi di valore. Un miglioramento del 10% nonostante la perdita di un campione come Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus nell’estate 2018. Sul podio anche Manchester United (3,207) e Bayern Monaco (2,696). Top 5 completata da Barcellona (2,676) e Manchester City (2,460). In top 10 tanta Premier League, visto che ci sono pure Chelsea, Liverpool, Arsenal e il già citato Tottenham. In Inghilterra girano molti più soldi, è un altro mondo e ci sarebbe tanto da imparare. Non è un caso che nel 2019 le finali di Champions ed Europa League siano monopolizzate da squadre inglesi.

