News Milan: Paolo Maldini è in sede da un’ora. In giornata potrebbero arrivare notizie sul suo futuro.

Leonardo e Gennaro Gattuso hanno preso la loro decisione. Entrambi salutano il Milan e in giornata arriveranno entrambe le ufficialità. I due hanno fatto questa scelta a causa delle evidenti divergenze con Ivan Gazidis.

Ma la domanda che ogni tifoso si pone adesso è: cosa farà Paolo Maldini? Lui è molto legato a Leonardo, visto che fu proprio il brasiliano un anno fa a volerlo fortemente con lui in questa nuova avventura. Il suo pensiero è allineato al collega quindi, ma questo non significa che ha già deciso di andar via. L’ex capitano sembra avere un ottimo rapporto con Ivan Gazidis e si potrebbe trovare un punto di incontro. Chiaramente Maldini non vuole un ruolo di sola rappresentanza, ma anche influente a livello decisionale.

Intanto proprio l’ex terzino rossonero è arrivato a Casa Milan circa un’ora fa, come riportato dai colleghi di ‘Sky Sport’. Probabilmente si sta confrontando anche lui con Gazidis per capire se ci sono i presupposti per andare avanti in questa avventura. Oppure è in sede per rassegnare anche lui le proprie dimissioni. La situazione è ancora totalmente incerta, ma in giornata possono arrivare notizie anche in merito a questo. Stamattina in sede c’era anche il presidente Paolo Scaroni, che però è andato via poco fa. Maldini è ancora dentro.

Redazione MilanLive.it

