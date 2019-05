NEWS MILAN – Sono ore caldissime per il Milan. Oggi è stata la giornata degli addii, da Leonardo a Rino Gattuso, entrambe ufficializzate dal club e commentate da Ivan Gazidis.

Casa Milan è stata il centro degli incontri, e tra gli altri era presente anche Paolo Maldini. Lo storico capitano rossonero, ora direttore dello sviluppo strategico dell’area sport, potrebbe avere una nuova posizione. Pare infatti, secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport, che Gazidis gli avrebbe proposto un nuovo ruolo all’interno della società. Maldini rifletterà e darà risposta nei prossimi giorni.

Non è ancora chiaro qual è stato il ruolo proposto dall’amministratore delegato a Maldini. Probabile gli vengano affidate responsabilità maggiori rispetto a quelle avute nel corso della stagione. Gianlucadimarzio.com riferisce che il colloquio con Maldini è stato parecchio lungo e si è parlato del piano futuro per il club. Si parla di un ruolo importante e a lungo termine per Maldini, il quale ha chiesto qualche giorno per valutare la proposta.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

