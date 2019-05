MILAN NEWS – Tanta commozione ieri a Milanello per l’addio di Gennaro Gattuso, ma prima c’è stato stupore. Tanto stupore. Perché il Milan – rivela La Gazzetta dello Sport – in realtà non si aspettava affatto tale mossa da parte del tecnico calabrese.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Dirigenza presa quindi alla sprovvista. Spiazzata. Perché l’Ad Ivan Gazidis, in realtà, alla fine stava anche propendendo per andare avanti con lui, e l’intento era più trovare un punto di intesa che spingere per la separazione. Rino ha invece optato per altro, per un semplice motivo: non si vedeva più nel progetto.

«Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino»: questo il messaggio d’addio di Gazidis. Ma il club lo ringrazia anche per un gesto che è merce rara nel mondo del calcio: tecnicamente si tratta di risoluzione consensuale del contratto, ma all’atto pratico Gattuso ha rinunciato a quasi tutto il denaro che gli spettava nelle prossime due stagioni permettendo alla società di risparmiare circa 10 milioni lordi. Unica condizione: pagare fino all’ultimo centesimo i componenti del suo staff, che porterà con sé nella sua prossima avventura. La stragrande maggioranza dello spogliatoio – rivela intanto il quotidiano – c’è rimasta malissimo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it