News Milan: Gattuso concentrato sul futuro, cerca una nuova sfida.

Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare il Milan e adesso cerca una nuova sistemazione. L’esperienza sulla panchina rossonera lo ha messo a dura prova. Sentiva molto la pressione e le responsabilità, si è preso anche colpe non sue e ha preferito lasciare.

Rino vuole rimettersi in gioco al più presto. Il quotidiano La Repubblica oggi ha riportato alcune sue dichiarazioni sul futuro: «Vorrei un progetto tecnico e tattico a largo raggio, da realizzare col mio staff». Non mancano opzioni sia in Italia che all’estero per lui. Valuterà tutte le proposte e poi prenderà una decisione finale.

In Serie A si è parlato di Lazio, Roma, Sampdoria e Fiorentina soprattutto. Per quanto concerne il club viola, a breve dovrebbe esserci il passaggio di proprietà con la famiglia Della Valle che dovrebbe vendere al miliardario italo-americano Rocco Commisso. Quest’ultimo sembra avere l’idea di affidare il ruolo di direttore sportivo a Massimiliano Mirabelli, che pensa proprio a Gattuso per rimpiazzare Vincenzo Montella in panchina. Vedremo cosa succederà. Anche al Milan va scelto il sostituto di Rino.

