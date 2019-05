News Milan: Gazidis ha concesso un’intervista esclusiva alla ‘Gazzetta dello Sport’ per spiegare il suo progetto.

Ivan Gazidis esce allo scoperto. L’autore della nuova rivoluzione del Milan ha concesso un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola domani mattina. L’amministratore delegato ha spiegato in maniera dettagliata il suo ambizioso progetto.

Il sito della ‘rosea’ ha pubblicato una piccolissima anticipazione dell’intervista. Che riassume in poche parole l’idea che il sudafricano proverà a portare avanti nei prossimi anni: “Idee, talenti e basi solide”. Dichiarazioni che confermano quindi le indiscrezioni di queste ultime settimane. L’ex dirigente dell’Arsenal vuole creare un Milan giovane, magari under 23, di prospettiva. Vuole valorizzare i giocatori e magari rivenderli a cifre più alte, in modo da risolvere nel più breve tempo possibile i guai finanziari del club.

La ‘Gazzetta dello Sport’ ha fornito anche un’anticipazione sul ruolo di Paolo Maldini, l’unico che potrebbe rimanere. Gli è stata fatta un’offerta importante: “Vorrei Maldini d.t.”, ha rivelato Gazidis. L’ex capitano andrebbe quindi ad occupare il ruolo lasciato libero da Leonardo. La proposta gli è stata fatta, la risposta è attesa nei prossimi giorni. Maldini si è preso del tempo per decidere. Lui è molto legato al brasiliano, ma questo non significa che non possa accettare questo importante ruolo. Affiancherebbe quindi il nuovo direttore sportivo.

