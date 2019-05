News Milan: il messaggio di Pepe Reina per Gennaro Gattuso su Instagram.

Ieri è stato ufficializzato l’addio di Gennaro Gattuso al Milan. Tantissimi i messaggi di affetto per lui da parte dei giocatori. Da Mateo Musacchio a Tiemoué Bakayoko, da Ricardo Rodriguez a Jesus Suso. Adesso è il turno di Pepe Reina.

Prima nemici in campo, ora amici nella stessa squadra. Su Instagram lo spagnolo ha scritto un bellissimo messaggio dedicato all’ormai ex allenatore: “Nel calcio raramente si trovano persone del genere… Il nostro mondo è piuttosto effimero e superficiale ma tu sei una razza diversa… Valori di uomo vero ti contraddistinguono dal resto…con un grazie di cuore. Ti auguro tantissima fortuna a te e la tua meravigliosa famiglia!”.

Reina ha appena concluso il suo primo anno al Milan, ma è già un elemento molto importante della rosa. Per età e stipendio non si sposa con il nuovo progetto di Ivan Gazidis, ma è un giocatore fondamentale per esperienza e per qualità, visto che si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Redazione MilanLive.it

