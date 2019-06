MILAN NEWS – Gennaro Gattuso è pronto a ripartire quanto prima, ma non alla Roma dell’amico Francesco Totti. L’ex allenatore del Milan – rivela il CorSport – ha infatti rifiutato l’idea giallorossa propostagli direttamente dalla bandiera romanista.

Come riferisce il quotidiano, Rino, reduce dalla stressante esperienza milanista, ha confidato a Totti di non sentirsela di tuffarsi in un altro progetto stressante dopo essere uscito dai gangli del Milan. Così il tecnico calabrese, piuttosto, segue con interesse la situazione della Fiorentina qualora dovesse materializzarsi il cambio di proprietà. Ma era proprio Ringhio – svela il CdS – l’allenatore a cui faceva riferimento James Pallotta nella lettera ai tifosi, quando nominava Totti come tessitore della trattativa. Per la società capitolina, adesso, sembrerebbero essere rimaste tre vie percorribili: Sinisa Mihajlovic, Paulo Fonseca o Roberto De Zerbi.

Gattuso, nonostante tale rifiuto, è pronto a rimettersi subito in gioco come confermato ieri a Sky e riportato stamattina da Tuttosport: “Ho voglia di tornare in campo, io e il mio staff siamo un gruppo di lavoro unito. La voglia c’è, bisogna analizzare bene cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. In questo momento l’idea è quella di proseguire e continuare il lavoro fatto negli ultimi anni. Serve che un club ci scelga, vedremo”.

Redazione MilanLive.it

