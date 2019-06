MILAN NEWS – E’ Marco Giampaolo il prescelto in casa Milan per raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso, ora solo un ultimissimo per entrare nel vivo: il sì di Paolo Maldini. E’ infatti dalla risposta del dirigente rossonero, attesa massimo per inizio settimana, che dipenderanno poi gli sviluppi per la panchina.

Ma l’attuale direttore sviluppo strategico area sport club rossonero – rivela SportMediaset – si prepara a rispondere positivamente alla proposta dell’Ad Ivan Gazidis e Giampaolo, nel frattempo, sta rescindendo consensualmente il suo contratto con i blucerchiati con i dettagli che verranno risolti nelle prossime ore. Una mossa – rivela l’emittente – che lo renderebbe del tutto libero e ancor più ingaggiabile da Elliott Management Corporation. In caso di matrimonio effettivo, considerando che Simone Inzaghi ha nel frattempo deciso di rinnovare con la Lazio, il tecnico nato a Bellinzona sarebbe pronto a portare con sé due uomini di fiducia: Joachim Andersen per comporre un super tandem con Alessio Romagnoli in attesa del miglior Mattia Caldara, e Dennis Praet per dare da subito una spinta qualitativa alla mediana rossonera. Il tecnico Massimo Ferrero, nel frattempo, ha già individuato due possibili alternative in blucerchiato: Stefano Pioli o Fabio Liverani.

Redazione MilanLive.it

