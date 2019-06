MILAN NEWS – Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per far partire il nuovo corso del Milan, l’inizio della rivoluzione designata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis.

La prima mossa è la conferma di Paolo Maldini al centro del progetto, come nuovo direttore dell’area tecnica dopo l’addio di Leonardo. Gazidis ha già formulato la sua proposta all’ex capitano rossonero che ora deve soltanto formalizzare la sua permanenza e cominciare a lavorare nel nuovo incarico.

Oggi pomeriggio, come riportato da Calciomercato.com, Maldini si è recato nella sede del club di via Aldo Rossi proprio per definire il suo ruolo nel Milan della prossima stagione. L’ex numero 3 ha parlato a margine dell’incontro odierno in sede, dando pareri positivi: “Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c’è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori però, stiamo parlando con la società”.

Intanto il Milan, come riporta l’Ansa, ammette di non avere alcuna fretta riguardo a tale questione. Fonti interne al club ammettono che “il dialogo tra Maldini e Gazidis va avanti in modo positivo, abbracciando tutti i temi. Le parti, dopo l’incontro di oggi, si aggiorneranno con assoluta calma”.

Insomma Maldini appare vicino al raggiungere l’accordo come nuovo D.T. rossonero, un incarico che gli darà maggiori responsabilità primarie e la possibilità anche di scegliere il nuovo allenatore che, con ogni probabilità, dovrebbe essere Marco Giampaolo, prossimo a liberarsi dalla Sampdoria.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

