MILAN NEWS – I dubbi sono sempre di meno: il nuovo Milan partirà da un’accoppiata ormai certa. Paolo Maldini al centro del nuovo corso dirigenziale e Marco Giampaolo come allenatore.

Si attende ancora l’ufficialità del nuovo accordo tra Maldini ed il club rossonero, che gli ha proposto un ruolo più centrale e specifico nel management, ma intanto l’ex capitano starebbe già lavorando a 360°, in particolare per trovare l’accordo con l’allenatore della Sampdoria, pronto a svincolarsi dal club ligure dopo tre ottime stagioni e dire sì al Milan.

L’ultima indiscrezione di Sportmediaset racconta di un incontro risolutore tra Maldini e Giampaolo avvenuto nell’ultimo weekend: il dirigente milanista si sarebbe recato a Rodi Garganico, località pugliese dove Giampaolo sta passando le proprie vacanze estive. L’ex capitano del Milan sarebbe stato ospite sulla barca del tecnico di Bellinzona dove è andato in scena il meeting informale tra le parti, con tanto di proposta contrattuale accennata da parte di Maldini.

Un’intesa praticamente raggiunta, con Giampaolo che ha confermato il proprio giudizio positivo riguardo alla proposta del Milan, anche se c’è da attendere l’incontro risolutore con Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria non intende trattenere il mister contro la propria volontà, ma vuole prima trovare il sostituto ideale: si parla dell’ex rossonero Gattuso e di Di Francesco come piste concrete per la panchina Samp.

