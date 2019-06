News Milan, Sacchi esalta Maldini e Giampaolo.

Arrigo Sacchi promuove sia Paolo Maldini che Marco Giampaolo. Il primo va verso un incarico di grande responsabilità da direttore tecnico, mentre il secondo dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan.

Lo storico ex tecnico rossonero in un’intervista concessa a Rai Sport durante la Domenica Sportiva ha speso belle parole per entrambi: «Paolo è l’uomo giusto assolutamente, è un trait d’union con la tifoseria. L’importante sarà anche lasciargli una certa autonomia. Giampaolo? È un maestro, fa parte di quegli allenatori che fanno sia da sceneggiatori che da registi».

Maldini secondo Sacchi è una figura adatta ad avere un incarico importante come quello di direttore tecnico. Per lui sarà una grande responsabilità, ma è pronto a prendersela. L’amministratore delegato Ivan Gazidis non lo lascerà solo, Paolo avrà attorno a sé un team di persone fidate con le quali collaborare per la crescita del Milan. Parte del progetto dovrebbe essere Giampaolo, ritenuto ormai il prossimo allenatore del Milan. Deve ancora liberarsi dalla Sampdoria, ma tutti rumors viaggiano ormai nella medesima direzione. Arrigo lo stima da tempo, già nell’estate 2016 consigliò il mister nato a Bellinzona quando poi invece venne preso Vincenzo Montella.

