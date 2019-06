Calciomercato Milan, l’agente di Laxalt parla del futuro dell’ex Genoa.

Al Milan sono pochi i giocatori che hanno la certezza di rimanere. L’ultima stagione, seppur conclusa ad un solo punto dalla zona Champions League, ha confermato i tanti limiti della squadra. Tanti calciatori sono considerati sacrificabili in caso di buone offerte.

Tra coloro dal futuro incerto c’è sicuramente Diego Laxalt, arrivato a Milanello nell’estate 2018 dal Genoa. L’uruguayano sembrava destinato a mettere pressione a Ricardo Rodriguez per la titolarità della fascia sinistra difensiva, ma non ha avuto un rendimento tale da riuscirci. Le sue prestazioni non hanno convinto, motivo per il quale la dirigenza potrebbe valutare una cessione nella prossima sessione estiva del calciomercato.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, l’agente di Laxalt parla del futuro

Ariel Krasouski, agente di Laxalt, è stato interpellato sul futuro dell’uruguayano dai colleghi di calciomercato.com. Queste le sue parole dell’argomento: «L’intenzione del giocatore è quella di rimanere nel club. Lui crede fermamente di potersi imporre in rossonero, però dobbiamo capire quale sarà la scelta della società e del nuovo allenatore. In questo momento sta bene al Milan e vuole continuare nel Milan. Aspetteremo le decisioni degli altri, ma noi non ci siamo mossi per trovare una soluzione alternativa per Diego».

La volontà dell’ex esterno sinistro del Genoa è quella di rimanere a Milanello. Il suo procuratore nega che ci siano stati contatti con altre società, nonostante le voci insistenti sul Torino e non solo: «Nessuno ci ha contattati. Il Milan non ci ha chiamati e nemmeno il Torino o altri club. Per il momento sono solo rumors creati dai giornali. Sono sicuro che se dovessero esserci club interessati il Milan mi chiamerebbe».

Vedremo se Laxalt alla fine verrà ceduto oppure resterà al Milan. Molto dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno a Paolo Maldini e al futuro direttore sportivo rossonero. Prima dell’esperienza milanese, c’erano diversi club esteri sulle tracce del calciatore. Qualcuno potrebbe farsi avanti nuovamente.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it