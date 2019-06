Calciomercato Milan, Giampaolo potrebbe rilanciare Schick in rossonero.

Il calciomercato del Milan deve ancora partire, dato che ci sono altre questioni da risolvere. Intanto vanno ancora sistemati alcuni tasselli dell’organigramma dirigenziale e poi andrà ingaggiato l’allenatore.

Sulla panchina del Milan dovrebbe arrivare Marco Giampaolo. Ormai appare lui il prescelto da Paolo Maldini, ormai nuovo direttore tecnico. Il mister originario di Bellinzona dovrebbe svincolarsi dalla Sampdoria nei prossimi giorni. Non stanno circolando più nomi di alternative per sostituire Gennaro Gattuso. Il candidato unico è Giampaolo. Salvo sorprese, guiderà lui la squadra rossonera.

Sportmediaset ha confermato che dalla Sampdoria potrebbe portarsi qualche talento. Gli indiziati principali sono il difensore 23enne Joachim Andersen e il centrocampista 25enne Dennis Praet. E c’è un altro giocatore che stuzzica Giampaolo, quello di Patrick Schick. L’attaccante ceco, che aveva impressionato a Genova sotto la sua guida, non si è poi ripetuto nella Roma.

Alcune indiscrezioni circolate ieri rivelavano persino la possibilità di uno scambio di prestiti con André Silva coinvolto. Il centravanti portoghese rientrerà dal Siviglia, che non lo ha riscattato dopo una stagione iniziata bene e proseguita negativamente. Vedremo se l’operazione Schick-André Silva andrà eventualmente in porto. In ogni caso, sarà un calciomercato molto oculato quello del Milan. Il monte ingaggi andrà abbassato e viene ritenuta sempre più probabile la partenza di Gianluigi Donnarumma, che percepisce 6 milioni di euro netti annui. Manchester United e PSG sulle sue tracce.

