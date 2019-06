News Milan: Gattuso avrebbe detto no al Flamengo, possibile chiamata di Commisso per portarlo alla Fiorentina.

Per Gennaro Gattuso il Milan è già un ricordo. Dopo le dimissioni, adesso il calabrese è alla ricerca di una nuova stimolante avventura. Si è parlato molto di esterno in queste ultime settimane e le offerte non sono mancate.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà a ‘Sportitalia’, Rino avrebbe ricevuto e rifiutato una proposta allettante dal Flamengo, in Brasile. Per lui sarebbe un’esperienza molto interessante a livello professionale, ma anche un modo per “staccare la spinta” dopo 18 mesi di grandi fatiche, fisiche e psicologiche, sulla panchina rossonera, ma non l’ha presa in considerazione. Sempre secondo il giornalista, Gattuso non avrebbe ricevuto per il momento offerte da squadre italiane, né dalla Lazio e né Roma: la prima ha tenuto Simone Inzaghi, la seconda ha scelto Fonseca.

Così come non è arrivata la proposta della Fiorentina. Ma occhio a Rocco Commisso. Entro domani dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio dei viola nelle mani dell’italo-americano, di origini calabresi. Per Pedullà non è da escludere che il nuovo proprietario possa fargli una chiamata e offrirgli la panchina della Fiorentina. Andrebbe di nuovo a sostituire Vincenzo Montella, proprio come successe al Milan. Rino riflette.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it