MILAN NEWS – Giornate di annunci e di ufficialità in casa Milan, anche se per ora non sono previsti comunicati riguardo alle alte sfere dirigenziali e a quelle tecniche.

Il club rossonero sta cambiando pelle, tramite la rivoluzione impostata dall’a.d. Ivan Gazidis, ma bisognerà attendere ancora qualche giorno prima delle novità ufficiali e concrete.

Oggi è stato una giornata interlocutoria a Casa Milan; come riportato da Tuttomercatoweb.com il dirigente Paolo Maldini è rimasto in sede per quasi tutto il pomeriggio, lasciando gli uffici di via Aldo Rossi poco fa. Non è previsto dunque alcun annuncio in questo venerdì di inizio giugno, né eventuali colpi di scena per quanto riguarda lo stravolgimento del management.

Maldini ha già l’accordo con Gazidis e con il Milan per diventare il nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva, ma l’annuncio sarà dato solo la prossima settimana visto che l’amministratore delegato sudafricano è impegnato a Malta per il meeting ECA. Non appena sarà tornato da questo impegno istituzionale, Gazidis dovrebbe procedere con l’ok per i contratti di Maldini, Giampaolo e possibilmente anche Boban come nuovo d.g. rossonero.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

