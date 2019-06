MILAN NEWS – Mentre il Milan principale ha trovato in Marco Giampaolo l’erede di Gennaro Gattuso, la compagine femminile ha invece identificato in Maurizio Ganz l’uomo giusto con cui ripartire: sarà infatti l’ex rossonero a subentrare a Carolina Morace.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, lunedì potrebbe essere un giorno di grandi decisioni in casa Diavolo e potrebbe esserci anche la nomina ufficiale della nuova guida tecnica femminile. Reduce da diverse esperienze tra le panchine delle giovanili di Varese, Ascona e Bustese Roncalli, l’ex attaccante è pronto a ripartire nel mondo milanista dove raccoglierà una squadra che è arrivata terza in campionato, sfiorando di un soffio l’accesso in Champions League, dopo aver rincorso il sogno scudetto ed aver raggiunto le semifinali di Coppa Italia.

Poi bisognerà vedere anche che tipo di squadra verrà allestita, ossia se l’attuale organico verrà rinforzato con la conferma delle big, tipo Daniela Sabatino, Manuela Giuliano, Valentina Giacinti e soprattutto Thaisa Moreno, o se invece ci sarà il rischio di una rifondazione molto profonda visto che alcune delle ragazze indicate, una volta terminato il Mondiale femminile in Francia, potrebbero valutare le diverse proposte che già stanno arrivando. Ma Elliott Management Corporation punta in grande anche in questo contesto, quindi farà il possibile per blindare i gioielli e allestire una squadra competitiva.

Redazione MilanLive.it

