News Milan, Giampaolo è a Milano: incontro con Ferrero, poi la firma con i rossoneri

Marco Giampaolo è l’allenatore designato per la panchina del Milan, dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. Il nuovo direttore generale dei rossoneri – ancora in via ufficiosa – Paolo Maldini, ha scelto il tecnico di Bellinzona.

Giampaolo però deve prima liberarsi dal contratto con la Sampdoria, anche se già a fine stagione aveva espresso la propria volontà di cambiare squadra. Da indiscrezioni riferite da Sky Sport 24 in queste ore, pare che Giampaolo sia a Milano già da qualche giorno. Dunque è questione di tempo, poco, pochissimo, e sarà il nuovo allenatore dei rossoneri. Dopo la breve vacanza in Croazia, il tecnico ha prima in agenda un incontro con Massimo Ferrero per liberarsi in via definitiva dalla Samp.

Il Milan ha già formalmente preparato il contratto per Giampaolo: biennale a 2 milioni di euro a stagione, il doppio rispetto a quanto guadagna attualmente alla Samp. In rossonero avrà anche un’opzione per il terzo anno, al raggiungimento di determinati obiettivi. Manca soltanto il via libera da Ferrero, atteso tra oggi e domani.

