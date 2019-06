MILAN NEWS – E’ in arrivo un altro triste epilogo per Gonzalo Higuain, per un’intera stagione da dimenticare. L’attaccante argentino, trasferitosi a gennaio dal Milan al Chelsea, è infatti destinato a lasciare anche Londra dopo un’altra esperienza amara durata appena sei mesi.

Niente riconferma per i blues, sia per l’addio ormai imminente di Maurizio Sarri, sia per un rendimento che ha ormai deluso fin troppo le aspettative. Così il club di Roman Abramovic – rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – non verserà la rata di 9 milioni prevista eventualmente entro il 30 giugno per un altro anno di prestito, poiché alla fine non sarà riscattato. E a questo punto non è da escluso che ci possa essere una nuova chance alla Juventus per lui, dato il rientro alla base dove ritroverà il suo vecchio maestro e delle cifre che lo rendono difficilmente piazzabile dopo un anno così. Quasi tutto pronto, intanto, per Sarri in bianconero. Come aggiunge parallelamente Tuttosport, le parti sono così avanti che Andrea Agnelli conta di annunciarlo tra mercoledì e giovedì. Il tecnico ritroverà quindi la Serie A ripartendo dalla vetta assoluta, alla quale si è legato con un contratto biennale con super ingaggio da 6.5 milioni di euro.

Redazione MilanLive.it

