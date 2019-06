MILAN NEWS – Niente Gennaro Gattuso o chicchessia: il tecnico della Fiorentina, alla fine, potrebbe essere proprio lo stesso Vincenzo Montella. Malgrado un finale di stagione horror, la nuova proprietà potrebbe infatti ripartire proprio dall’ex allenatore del Milan per la nuova era.

L’idea sta prendendo corpo direttamente nei pensieri di Rocco Commisso, nuovo proprietario della società toscana. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport, c’è già stato un contatto con con l’entourage dell’allenatore napoletano e ora si attende il suo rientro dalle vacanze per un aggiornamento. A spingere il neo presidente in questa direzione – svela il quotidiano – è il passato viole dell’aeroplanino: Comisso è rimasto impressionato da quanto ha fatto l’allenatore nella sua precedente esperienza in vila, dal 2012 al 2015, dove la squadra fu puntualmente tra le protagoniste del campionato arrivando anche in finale di Coppa Italia.

Il 69enne naturalizzato statunitense intanto si prepara per il suo ingresso ufficiale nel calcio italiano, con tanto di telefonata per un saluto informale a Gabriel Gravina, presidente della FIGC. «Sono emozionato nel visitare Coverciano, perché per me, che sono sempre stato un tifoso della Nazionale italiana, è la prima volta che vengo qui. Ho vissuto la storia del calcio italiano da sempre e quando l’Italia ha vinto il Mondiale in Germania io ero a Firenze», ha riferito ieri l’imprenditore nato in Calabria e trasferitosi negli Stati Uniti a 12 anni.

